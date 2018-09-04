"Леха, чего ты не потушил?" В Харькове снова произошел взрыв возле многоэтажки

Юлия - жительница квартиры по бульвару Жасминовому, 9 - демонстрирует остатки взрывного устройства, которые прилетели в ее жилье.

Поздно ночью она проснулась от того, что стены и мебель в помещении вздрогнули от мощного взрыва. Юлия говорит, что подбежала к окну и увидела, что там компания из трех мужчин выясняла отношения

Юлия, пострадавшая

Я услышала такой взрыв, хлопок, потом - окно открыто – запах не дыма, а пыль поднялась, и слышно было, как что-то сыплется, потом я включила свет, и весь пол был белый

Юлия вызвала наряд патрульных, потом приехала «скорая»

Юлия, пострадавшая

Их на момент взрыва находилось три человека, увидела, то что двое ведут одного под руки, он хромает, матерится, один другому говорил, там что-то «Леха, чего ты не потушил?» Получается, они что-то здесь делали…

Следственно-оперативная группа работала под ее окнами всю ночь, говорит девушка.

Стена квартиры прошита осколками насквозь, она очень рада, что осталась жива.

А конфликт между мужчинами возник, по ее словам, из-за алкоголя

Юлия, пострадавшая

По их словам, как они рассказывали, один прохожий с ними начал общаться, потом ругаться, он им показал что у него есть гранта, они за ним погнались, он ее бросил здесь и начал убегать

Взрыв слышали и другие жители микрорайона. Люди рассказывают, что мужчины поссорились, и один из них достал взрывчатку и бросил в другого, почти сразу начали выяснять приметы дебошира

Жительница дома

Как сказал очевидец, мы с окна слышали, что мужчина, метр шестьдесят восемь-метр семьдесят, сутулый, худой, ищут, не знаю...

Патрульные по горячим следам установили личность мужчины, бросившего взрывчатку, и задержали его по адресу проживания. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Предварительно, конфликт возник на почве внезапной неприязни, говорят правоохранители

Евгений Галушко, начальник криминальной полиции Слободского ОП г. Харькова

Був встановлений та затриманий 33- річний харків’янин, уродженець Луганської області, який на даний час у порядку статті 208, відомості були внесені до ЕРДР за частиною 4 статті 296 Кримінального Кодексу України, яке передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.

Пострадавший мужчина получил осколочные ранения руки и ноги. Ему была оказана помощь амбулаторно - от госпитализации он отказался, сообщили в больнице.