Ложились под скорую и устроили потасовку с правоохранителями: чернобыльцы продолжают пикет возле диспансера радиационной защиты

В Харькове представители чернобыльских организаций, которые находятся на территории диспансера радиационной защиты населения, пытались не пустить "скорую", которая привезла пациента с коронавирусом, ложились под машину и устроили потасовку с правоохранителями.

Силовики стали границей и в конце концов оттеснили митингующих. Кое-кто пытался прорваться. Несколько агрессивно настроенных людей устроили потасовку, нецензурно ругались в адрес правоохранителей. Основная масса митингующих скандировала: "Позор". Несмотря на протест, "скорая" подъехала к одному из корпусов. Пациента не сразу понесли в помещение – оказалось, что мужчина находится в тяжелом состоянии, медики несли аппаратуру, к которой он подключен.

Советник председателя Харьковской ОГА, волонтер Наталья Попова подтвердила журналистам, что у пациента положительный ПЦР-тест, и он получает неинвазивную кислородную терапию на аппарате ИВЛ.

"Это пациент из реанимации областной инфекционной больницы. Там отделение, рассчитанное на 6 коек, сначала расширили до 12, а теперь уже не хватает мест. Это 13-й пациент оттуда", - сказала Попова.

Она также отметила, что для лечения этого пациента и дальнейшей помощи коллективу "чернобыльской" больнице в учреждение прибыл профессор Владимир Корсунов, консультирующий в реанимации областной инфекционной больницы.

Люди начали собираться на дворе с 8 утра. В руках они держат плакаты «Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова», «Требуем выполнения Конституции и законов Украины». Сейчас собралось около сотни граждан, в том числе и из других городов Украины. Организаторы заявляют, что ожидают также автобусов с людьми, которые едут из Павлограда.

На собрании было зачитано обращение к председателю Харьковской ОГА, председателя Харьковского облсовета, народных депутатов, депутатов местных советов, представителей правоохранительных органов и СМИ. Среди прочего, митингующие утверждают, что намерены «защищать свою жизнь и больницу от противоправных посягательств всеми доступными средствами. Пациенты диспансера, находящихся на стационарном лечении, намерены начать голодовку».