Любители дрифта на парковке сбили девушку - ДТП на Салтовке (видео)

Накануне около 22-00 на парковочной площадке супермаркетов по адресу улица Героев Труда-7 автомобиль ВАЗ 2103 врезался в припаркованное авто этой же марки, сбив стоявшую рядом девушку.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, участниками ДТП стали любители дрифтовать на парковках.

По предварительной информации, пострадавшая была госпитализирована с травмой ноги.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 22-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль и сбил 20-летнюю девушку.

Пострадавшая была доставлена в больницу с открытым переломом ноги. Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины.