Любители дрифта на парковке сбили девушку - ДТП на Салтовке (видео)

03 декабря 2018 г. 9:46
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Накануне около 22-00 на парковочной площадке супермаркетов по адресу улица Героев Труда-7 автомобиль ВАЗ 2103 врезался в припаркованное авто этой же марки, сбив стоявшую рядом девушку. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, участниками ДТП стали любители дрифтовать на парковках.

По предварительной информации, пострадавшая была госпитализирована с травмой ноги. 

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 22-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль и сбил 20-летнюю девушку. 

Пострадавшая была доставлена в больницу с открытым переломом ноги. Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины.  

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