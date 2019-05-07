Массовые «заминирования» продолжаются: людей эвакуировали из нескольких отелей и колледжа

Сегодня о заминировании поступило сразу пять сообщений. На этот раз под прицел анонимных "минеров" попали колледж Зеленого хозяйства и четыре гостиницы, в частности как те, которые уже получали фейковые сообщения о заминировании - это "Park Hotel", «Харьков Пэлас», так и новички. В гостинице «Аврора», расположенной по улице Алчевских - в самом центре города, о заминировании узнали от полиции. Работники службы безопасности говорят: это первый случай в их практике.

Константин Волженский, ст. инспектор СБ отеля

Началась эвакуация. Оповестили гостей, персонал, организованно, без паники вышли на задний двор на парковку, и начался обход с сотрудниками полиции и кинологами. После чего не выявили никаких взрывоопасных веществ.

Проверили семь этажей, а эвакуировать пришлось 160 гостей отеля. Люди отнеслись с пониманием и через час уже все смогли вернуться в свои номера.

Роман Кулик, нач. СБ отеля

Мы должны проверять - это обязательно. У нас стоит видеонаблюдение, если оставляют какие-то сумки, пакеты, чемоданы, мы обращаем внимание. Проводим беседы с персоналом, если что-то остается - обязательно смотрим и проверяем по видеонаблюдению.

Фейковые минирования, которые начались в день выборов Президента Украины, не прекращаются.

Сейчас количество случаев псевдоминирования перевалило за сотню. Ни разу взрывоопасных предметов не нашли.