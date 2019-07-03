Минобороны выясняет, почему под Харьковом разбился и сгорел самолет

Курсант, который накануне катапультировался из падающего самолета, чувствует себя нормально.

Об этом рассказал Сергей Гончаренко, исполняющий обязанности заместителя начальника университета воздушных сил им. Кожедуба.

Физических травм у него нет. Парень сейчас в лазарете ВУЗа. Почему самолет упал, выясняет комиссия Минобороны.

Эти фотографии и видео - с места падения самолета. Их сделали полицейские и местные жители.

Все произошло накануне, около четырех часов дня, рядом с селом Западное, это в Купянском районе Харьковской области.

По предварительным данным полиции, самолет упал из-за отказа двигателя. После падения машина загорелась. За штурвалом был третьекурсник университета воздушных сил им. Кожедуба. Ему 26 лет, он из Одесской области.

Курсант выполнял учебный полет, говорит Сергей Гончаренко, исполняющий обязанности заместителя начальника ВУЗа по летной подготовке. По его словам, это была вторая летная практика для этого курсанта. Пилот приземлился с парашютом приблизительно в трехстах метрах от самолета.

Сергей Гончаренко, в.и.о. заместителя начальника университета по летной подготовке

У повітрі відбулась позаштатна ситуація. Курсант отримав команду катапультуватись. Наразі стан задовільний, знаходиться в лазареті. Це екстренна ситуація, при катапультуванні доволі сильне навантаження відчуває льотчик. Тому головне — зайняти згуртовуючу позу, аби після не виникало декомпресійних переламів. Курсант знаходиться в лазареті, він обстежений, почувається нормально і зауважень про своє здоров'я не виказав

Воздушная машина, которая упала, это учебно-боевой самолет Л-т39, рассказал Сергей Гончаренко. Такие самолеты называются «Альбатрос». Их собирали в Чехословакии.

Сергей Гончаренко, в.и.о. заместителя начальника университета по летной подготовке

Л-39 - це основний учбовий літак, який перебував на озброєнні ще в часи радянського союзу. І тепер ряд країн його використовує. Сам по собі він представляє досить високі вимоги щодо надійності та безпеки

Перед учебным полетом самолет прошел техосмотр. Версию об отказе двигателя Гончаренко не комментирует, говорит, что это выясняет комиссия Министерства обороны. По какой статье расследуют это дело, в военной прокуратуре обещают сообщить позже.