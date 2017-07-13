Митинг пол Радой не прекращается: националисты требуют снять с нардепов неприкосновенность

Полиция усилила охрану возле парламента

Под Верховной Радой продолжаются митинги, участники которых держат в руках флаги и плакаты с требованиями к народным депутатам.

Митингующие начали жечь фаеры, после чего полиция усилила охрану здания Верховной Рады Украины из-за митингов под стенами парламента.

Верховная Рада Украины охраняется в усиленном режиме из-за митингов, которые продолжаются под стенами парламента. Сначала общее количество правоохранителей составляла около 100 человек. Среди них - работники Национальной полиции и Национальной гвардии.

Впоследствии охрану парламента усилили представителями Нацгвардии, которые в шлемах и со средствами спецзащиты присоединились к мерам безопасности.

Кроме личного состава полиции, под парламентом находится три автобуса с номерами полиции, а также авто пожарной безопасности и скорой помощи.

По состоянию на сейчас ситуация под парламентом спокойная, никаких противостояний не наблюдается.

Напомним, митинги под Радой начались 11 июля. Об этом свидетельствуют открытки, расклеенные в центре Киева. В листовках содержится призыв к гражданам прийти под стены парламента, чтобы требовать от нардепов поддержать снятие неприкосновенности с Борислава Розенблатта, Максима Полякова, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Андрей Лозового, Михаила Добкина.

Как известно, во вторник вечером парламентарии проголосовали только за снятие неприкосновенности с Олеся Довгого и Борислава Розенблатта.

Также Луценко назвал время и место для вручения подозрений Розенблат и Полякову.

Сегодня около 17:00 Рада рассмотрит вопрос снятия неприкосновенности с нардепа Михаила Добкина.

Национальное антикоррупционное бюро Украины призывает народных избранников «разорвать круговую поруку в парламенте» и поддержать представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутатов, чью причастность к коррупции установили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает повторно направить представление о лишении неприкосновенности шести народных депутатов в регламентный комитет и парламента, если Верховная Рада не примет их до летних каникул.