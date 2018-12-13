Мошенники "нагрели" доверчивых людей на 13 тысяч гривен

Люди продолжают доверять злоумышленникам несмотря на предостережения правоохранителей не перечислять заранее деньги неизвестным.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.
По информации полиции, к ним обратилась 32-летняя жительница поселка Савинцы. Женщина в сети Интернет нашла объявление о продаже детской кровати и решила ее приобрести. Предоплату в сумме 2000 гривен потерпевшая перечислила на указанный продавцом счет. Однако ни заказа, ни своих денег назад не получила. Продавец перестал выходить на связь.