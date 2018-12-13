Мошенники "нагрели" доверчивых людей на 13 тысяч гривен

Аналогичным способом злоумышленники обманули 33-летнюю жительницу села Шевелевка. Женщина через один из сайтов выбрала стиральную машину. Связалась с продавцом, согласовала цену и перечислила 11 тысяч гривен.

Сведения внесены в ЕРДР по ст. 190 "мошенничество" УК Украины.

Кроме того, правоохранители советует людям при приобретении товара в интернете не перечислять деньги незнакомцам заранее, а платить за товар при его получении.Также требовать от продавца копию паспорта, а для Интернет-магазинов - регистрационные документы предприятия. Документы нужны для проверки соответствия банковских реквизитов данным продавца. Ведь мошенники обычно используют банковские карты посторонних лиц, поэтому стоит обращать внимание на расхождение между анкетными данными продавца и владельца карт счета.