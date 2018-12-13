Мошенники "нагрели" доверчивых людей на 13 тысяч гривен

13 декабря 2018 г. 10:48
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Люди продолжают доверять злоумышленникам несмотря на предостережения правоохранителей не перечислять заранее деньги неизвестным.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области. 

По информации полиции, к ним обратилась 32-летняя жительница поселка Савинцы. Женщина в сети Интернет нашла объявление о продаже детской кровати и решила ее приобрести. Предоплату в сумме 2000 гривен потерпевшая перечислила на указанный продавцом счет. Однако ни заказа, ни своих денег назад не получила. Продавец перестал выходить на связь.

Аналогичным способом злоумышленники обманули 33-летнюю жительницу села Шевелевка. Женщина через один из сайтов выбрала стиральную машину. Связалась с продавцом, согласовала цену и перечислила 11 тысяч гривен.
 
Сведения внесены в ЕРДР по ст. 190 "мошенничество" УК Украины. 
 
Кроме того, правоохранители  советует людям при приобретении товара в интернете не перечислять деньги незнакомцам заранее, а платить за товар при его получении.Также требовать от продавца копию паспорта, а для Интернет-магазинов - регистрационные документы предприятия. Документы нужны для проверки соответствия банковских реквизитов данным продавца. Ведь мошенники обычно используют банковские карты посторонних лиц, поэтому стоит обращать внимание на расхождение между анкетными данными продавца и владельца карт счета.
 
Если стали жертвой мошенничества, то  необходимо связаться с банком и заблокировать счет, который использовали мошенники, а также обратиться в полицию. 
 
 

 

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