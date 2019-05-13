Мужчина поджег дом экс-возлюбленной, в котором были трое детей

30 апреля в полицию поступило сообщение от 34-летней жительницы Безлюдовки. Женщина сообщила, что сожитель ее сестры поджег крышу дома, в котором находятся трое малолетних детей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место прибыли полицейские и сотрудники ГСЧС.

Пожар локализовали, никто из людей не пострадал.

Полицейские задержали 38-летнего поджигателя.

Выяснилось, что мужчина проник на территорию домовладения, сделал факел и поджег крышу дома. Таким образом злоумышленник решил отомстить бывшей возлюбленной.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 195 (угроза уничтожения имущества) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.