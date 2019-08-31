Мужчина спилил 17 деревьев около Донецкой железной дороги

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, 47-летний мужчина нанес государству материальный ущерб на больше чем 20 тысяч гривен.

Так, в конце мая злоумышленник незаконно вырубил насаждения в лесополосе Донецкой железной дороги. Мужчина спилил 17 деревьев породы «ясень».

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Следователь направил в суд уголовное производство