 

Мужчина спилил 17 деревьев около Донецкой железной дороги

31 августа 2019 г. 11:21
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Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, 47-летний мужчина нанес государству материальный ущерб на больше чем 20 тысяч гривен.

Так, в конце мая злоумышленник незаконно вырубил насаждения в лесополосе Донецкой железной дороги. Мужчина спилил 17 деревьев породы «ясень».

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Следователь направил в суд уголовное производство

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