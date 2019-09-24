На Алексеевке ночью сгорел внедорожник

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24 сентября 2019 г. 11:15
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24 сентября в 3:17 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Volkswagen Tiguan» 2011 г.в., который был припаркован во дворе возле многоэтажного жилого дома по пр-ту Победы, 72-Б на Алексеевке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных во внедорожнике горел салон автомобиля на площади около 6 кв.м.

Спасатели подали на тушение огня воду с раствором пенообразователя и уже в 4:38 ликвидировали его.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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