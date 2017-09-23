На Алексеевке в почтовом отделении искали взрывчатку

Сообщение о том, что отделение почты на проспекте Победы, 46-А заминировано поступило к правоохранителям сегодня, около 11:05.

По данным отдела крммуникации полиции в Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Правоохранители осмотрели 1600 кв. м. здания и прилегающей территории, эвакуировали 19 человек.

Взрывных устройств не обнаружили.

Сейчас следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают лица, которые сделали ложное сообщение о заминировании.