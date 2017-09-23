На Алексеевке в почтовом отделении искали взрывчатку

23 сентября 2017 г. 16:24
67 просмотров

Сообщение о том, что отделение почты на проспекте Победы, 46-А заминировано поступило к правоохранителям сегодня, около 11:05.

По данным отдела крммуникации полиции в Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Правоохранители осмотрели 1600 кв. м. здания и прилегающей территории, эвакуировали 19 человек.

Взрывных устройств не обнаружили.

Сейчас следователем  решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают лица, которые сделали ложное сообщение о заминировании.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.