 

На Баварии произошел пожар в Доме культуры

08 октября 2019 г. 10:24
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7 октября в 16:15 в трехэтажном доме культуры ПАО «Харьковский канатный завод» на проспекте Новобаварском, 77 в Харькове произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить одно из помещений дома на втором этаже на площади около 40 кв.м.

Под наблюдением пожарных на свежий воздух выведены 7 человек.

В результате ЧП никто не пострадал.

В 16:57 пламя локализовали, а в 18:00 пожар был полностью ликвидирован.

Причину возникновения возгорания устанавливают.

 

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