На Черниговщине трое детей отравились неизвестным веществом, один из них скончался

09 декабря 2019 г. 15:12
Источник: Украинская правда
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На Черниговщине трое школьников отравились неизвестным веществом, 9-летний мальчик умер.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской обладминистрации

"В с. Стахорщина Новгород-Северского района в 15:57 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества тяжело отравились трое мальчиков: Николай, 2005 года рождения; Андрей, 2007 года рождения и Михаил 2010 года"», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 16:30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы. Позже, в 18:16, 9-летний Михаил умер.

Вечером двух других пострадавших перевели в областную детскую больницу.

Что именно употребляли дети, пока неизвестно.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Обстоятельства трагедии выясняются.

 

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