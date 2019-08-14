 

В Солоницевке во время пожара сухостоя пострадала женщина

14 августа 2019 г. 9:50
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13 августа в 14:22 спасателям поступило сообщение о пожаре на открытой территории на ул. Сумской Путь в поселке Солоницевка Дергачевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла уже около 200 кв.м. Горела сухая трава.

Неподалеку от места пожара местные жители обнаружили 59-летнюю женщину в бессознательном состоянии, которая, вероятно, в результате этого пожара получила значительные ожоги. Ее немедленно госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

В 15:10 спасатели локализовали пожар и в 16:13 полностью ликвидировали его.

По предварительным данным, сухую траву кто-то намеренно поджег.

Всего таких пожаров сухостоя и мусора за последние сутки на Харьковщине, по данным спасателей, произошло 33.

 

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