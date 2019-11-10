На Донбассе - 18 обстрелов за сутки, ранен военный ООС

На Донбассе в течение минувших суток, 9 ноября, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в Фейсбук.

По данным пресс-штаба ООС, противник обстреливал позиции ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил 14 обстрелов:

четыре раза - неподалеку от Водяного, дважды - вблизи Невельского, трижды - у Красногоровки, неподалеку Талаковки, у Березовой, в районе Песков, вблизи Гнутово и у Павлополя.

Кроме того, 4 обстрела российские оккупанты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР": дважды - у Майорского и неподалеку от Новолуганского и Крымского.

Как отмечается в сводке ООС, с начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь нет.