На границе между КНДР и Южной Кореей произошла стрельба

На границе Южной Кореи и КНДР утром 3 мая произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Инцидент произошел в 7:41 по местному времени в южнокорейском уезде Чхорвон на границе с Северной Кореей.

Северокорейские солдаты обстреляли один из южнокорейских КПП в четырехкилометровой буферной зоне между двумя государствами. Несколько пуль попали в сторожевой пост.

Служащие вооруженных сил Южной Кореи в соответствии с инструкциями дважды дали оповещение по радиосвязи и дважды выстрелили в ответ. В результате перестрелки никто не пострадал, материальный ущерб также не был нанесен.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что предпринимают попытки выяснить по дипломатическим линиям причины стрельбы, чтобы не допустить последствий и дальнейших инцидентов на границе.

Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности.

Отмечается, что это первая с 2017 года зарегистрированная стрельба на границе между двумя Кореями, когда КНДР стреляла по одному из своих солдат, который бежал на юг.

Напомним, противостояние между Пхеньяном и Сеулом продолжается с 1945 года, когда Корейский полуостров был освобожден от японского господства и разделен на зоны влияния СССР и США. С 1950 по 1953 году между странами была война, мирный договор так и не был подписан.

С 2013 года между КНДР с одной стороны и США, Японией и Южной Кореей с другой стороны начала расти напряженность из-за ядерной программы Пхеньяна. В начале 2018 года между Северной и Южной Кореей была возобновлена специальная линия связи, между властями стран состоялись телефонные переговоры.

После этого Сеул и Пхеньян провели несколько встреч на высоком уровне для обсуждения вопросов снижения напряженности на полуострове.