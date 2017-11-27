На Харьковщине 19-ретлий парень обокрал брата

К правоохранителям поступило сообщение от 23-летнего жителя села Лебяжье Зачепиловского района о том, что с его хозяйственного помещения исчезла бензокосилка.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний родственник заявителя. Парень пришел к нему в гости. Увидел, что дома никого нет, зашел в хозяйственную постройку и украл бензокосилку. Похищенную вещь он продал местному жителю. А полученные деньги потратил на спиртные напитки и продукты.

Следствием открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.