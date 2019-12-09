На Харьковщине 93-летний пенсионер убил собственного сына

09 декабря 2019 г. 13:55
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93-летнего жителя села Васильевка Купянского района разоблачили в убийстве собственного сына.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении тела 64-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы поступила в полицию 7 декабря в 13:44 от фельдшера скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело погибшего на полу кухни. 93-летний хозяин дома предоставил правдивые показания полицейским и признался в содеянном. Он рассказал, что в тот день около 12:30 между ним и сыном возник конфликт. Во время выяснения отношений пенсионер нанес родственнику удар железным совком по голове. От полученных травм мужчина скончался. После этого пенсионер позвонил в скорую медицинскую помощь.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

 

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