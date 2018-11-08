На Харьковщине будут судить донецких разбойников

Изюмский горрайонный избрал для двух братьев, подозреваемых в ряде грабежей и разбое, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам руководителя Изюмской местной прокуратуры Станислава Гальченко, ранее судимые мужчины, 28 и 29 лет, приехали в Изюм из Донецкой области. На родине братья совершили ряд преступлений, «специализировались» преимущественно на разбоях и грабежах. На Харьковщину приехали, чтобы спрятаться от правоохранителей. Братья поселились в заброшенном доме недалеко от леса и некоторое время жили, сбывая награбленное раньше. А когда деньги закончились, снова вернулись к преступлениям.

Только за неделю в Изюме они успели ограбить двух человек, а еще на одну женщину напали на темной безлюдной улице. Забрали у потерпевшей сумку с личными вещами.