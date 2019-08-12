 

В Харьковской области за сутки два человека погибли под колесами поезда

12 августа 2019 г. 10:45
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На Харьковщине за прошедшие сутки два человека погибли под колесами поезда.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, трагедии произошли в Золочевском и Чугуевском районах Харьковской области. 

Так, 11 августа в 04:00 на станции "Феськи" вблизи поселка Золочев электропоездом сообщением "Левада-Золочев» был смертельно травмирован 24-летний житель поселка Довжик. 

Мужчина сидел на рельсах и на звуковые сигналы поезда не реагировал. От полученных травм он скончался на месте. 

Движение поездов прекращалось на 20 минут.

В тот же день в 12:34 в Чугуевском районе на железнодорожном пути станции "Новопокровка" электровозом, который двигался в сторону Купянска, был смертельно травмирован 50-летний житель села Введенка Чугуевского района. 

Мужчина переходил пути в неустановленном для этого месте. Машинист принял меры экстренного торможения, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ЧП устанавливаются. 

 

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