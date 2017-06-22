На Харьковщине двое неизвестных напали на пенсионера

22 июня 2017 г. 16:05
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Накануне  в отдел полиции обратилась местная жительница Богодухова и сообщила, что неизвестные ночью ворвались в дом ее 68-летнего брата. Неизвестные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали угрожать хозяину предметом, похожим на нож, и завладели деньгами в сумме 3400 гривен, 40 евро и личными вещами. Затем исчезли в неизвестном направлении. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По их сведениям, подозреваются 25 и 32-летние безработные жители Богодухова. На данный момент они задержаны в порядке статьи 208 УПК и находятся в изоляторе временного содержания.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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