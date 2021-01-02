На Харьковщине из водоема вытащили утопленника

02 января 2021 г. 12:30
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Накануне в Службу спасения «101» от правоохранителей поступило сообщение о несчастном случае, что произошел на водоеме в Балаклее, где утонул мужчина.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, на место происшествия прибыла водолазная группа, которая и вытащила тело погибшего на берег реки. В результате следственных действий было установлено, что погибший – местный житель 1954 года рождения. На его теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители.

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