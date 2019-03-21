На Харьковщине из-за человеческой халатности - пожары в экосистемах

В течение суток подразделения Службы спасения совершили 24 выезда на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, наибольшее количество возгораний в природных экосистемах произошло в Харьковском и Дергачевском районах области. Суммарная площадь горения составила около 1 га. Почти все пожары в экосистемах возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.

Спасатели в очередной раз призывают харьковчан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности.

"Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей", - отметили в ГСЧС.