На Харьковщине мужчина хранил в гараже боеприпасы времен Второй мировой

В Первомайский отдел полиции поступила информация о том, что местный житель в своем гараже хранит взрывчатые вещества и боеприпасы времен Второй мировой войны. Как сообщили в ГУ Нацполиции Хпрьковской области, 25 мая в ходе проведения досудебного расследования на основании постановления судьи Первомайского районного суда в гараже мужчины провели обыск. Правоохранители изъяли более 100 гильз, 25 выстрелов калибра 45 мм, 2 снаряда калибра 40 мм, 77 пуль и около 100 граммов пороха.

После обыска специалисты взрывотехнического управления идентифицировали 25 выстрелов и 2 снаряда как боеприпасы и обезвредили в безопасном месте. Устанавливаются все обстоятельства и место приобретения боеприпасов. Досудебное следствие продолжается.