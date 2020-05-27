На Харьковщине мужчина хранил в гараже боеприпасы времен Второй мировой

27 мая 2020 г. 11:57
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В Первомайский отдел полиции поступила информация о том, что местный житель в своем гараже хранит взрывчатые вещества и боеприпасы времен Второй мировой войны. Как сообщили в ГУ Нацполиции Хпрьковской области, 25 мая в ходе проведения досудебного расследования на основании постановления судьи Первомайского районного суда в гараже мужчины провели обыск. Правоохранители изъяли более 100 гильз, 25 выстрелов калибра 45 мм, 2 снаряда калибра 40 мм, 77 пуль и около 100 граммов пороха. 

После обыска специалисты взрывотехнического управления идентифицировали 25 выстрелов и 2 снаряда как боеприпасы и обезвредили в безопасном месте. Устанавливаются все обстоятельства и место приобретения боеприпасов. Досудебное следствие продолжается.

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