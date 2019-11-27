На Харьковщине введен план-перехват: обокрали дом директора госпредприятия и угнали автомобиль

На Харьковщине обокрали дом директора государственного предприятия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о краже поступила в полицию 26 ноября около 9:30.

Злоумышленники скрылись с места совершения преступления с похищенным имуществом на автомобиле пострадавшего.

Полицейские установили, что утром дома супруга потерпевшего обнаружила открытые роллеты гаража и отсутствие автомобиля «Lexus». Кроме этого, злоумышленники проникли в дом, откуда похитили травматическое оружие, изделия из золота и иконы.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 1 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В пяти районах области полицией введен план-перехват.

В полиции просят всех владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах кражи и причастных к ее совершению сообщать ее в Балаклейский отдел полиции или по телефонам: 102, (049) 2-09-02, +380509752692 или другим удобным способом.