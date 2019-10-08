 

На Харьковщине объявлен план-перехват: полиция разыскивает троих грабителей

08 октября 2019 г. 16:30
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На Харьковщине полиция разыскивает троих мужчин за совершение разбойного нападения.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 8 октября, в переулке Троицком неизвестные, угрожая ножом 30-летнему мужчине, завладели его сумкой с деньгами.

Затем злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле «Toyota Camry» белого цвета, государственный номер АИ 1527 СИ.

По приказу начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, по городу и области введена полицейская операция «Перехват».

Информация о происшествии зарегистрирована в Основянском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

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