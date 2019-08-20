 

На Харьковщине покончила жизнь самоубийством 15-летняя девушка

20 августа 2019 г. 11:40
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На Харьковщине покончила жизнь самоубийством 15-летняя девушка. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, тело девушки во дворе дачного дома в селе Слобожанское Нововодолажского района 19 августа около 17:40 обнаружила соседка. 

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что девушка повесилась на веревке, которую привязала к ветке дерева. 

Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили.

По словам родственников погибшей, вероятной причиной поступка могло стать то, что недавно она рассталась со своим парнем и поэтому очень страдала.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

 

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