На Харьковщине покончила жизнь самоубийством 15-летняя девушка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, тело девушки во дворе дачного дома в селе Слобожанское Нововодолажского района 19 августа около 17:40 обнаружила соседка.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что девушка повесилась на веревке, которую привязала к ветке дерева.

Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили.

По словам родственников погибшей, вероятной причиной поступка могло стать то, что недавно она рассталась со своим парнем и поэтому очень страдала.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства трагедии устанавливаются.