На харьковском предприятии из-за неосторожности с печью произошел пожар в котельной

29 ноября 2019 г. 12:18
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В Слободском районе Харькова загорелась котельная частного производственного предприятия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 28 ноября в 21:41 спасателям поступила информация о пожаре на улице Смольной, 30, где расположены производственные мощности одного из частных предприятий.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар происходит в котельной, расположенной в объеме производственного помещения. Огонь охватил дрова, которые хранились в непосредственной близости от топливного котла.

Общая площадь пожара составляла 6 кв.м.

Пожарные локализовали пожар в 22:11 и ликвидировали в 22:44.

Травмированных и погибших в результате ЧП нет.

По предварительным данным, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

 

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