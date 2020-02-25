На харьковском вокзале ищут взрывчатку

На железнодорожном вокзале в Холодногорском районе Харькова сейчас правоохранители ищут взрывчатку.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
"ЖД вокзал "заминирован", - сообщают очевидцы.
По их информации, из здания вокзала и его территории эвакуировали граждан.
В пресс-службе полиции информацию о проверке территории вокзала на наличие взрывоопасных веществ и предметов подтвердили, однако подробности пообещали предоставить позже.
По данным полиции, на наличие взрывчатки сейчас в городе проверяют около 60 объектов.