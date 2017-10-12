На Холодной Горе нашли труп мужчины

12 октября 2017 г. 12:22
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10 октября в 20:50 к правоохранителям поступила информация об обнаружении тела мужчины в канализационном колодце на улице Ильинской.

По сведениям отдела коммуникации полиции в Хрьковской области на теле погибшего обнаружили многочисленные тупые травмы головы.

Полицейские задержали двух лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались 35-ти и 48-летний ранее судимые граждане, жители Харькова.

Досудебным следствием установлено, что ночью подозреваемые вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки в подвальном помещении. Между ними возник конфликт. В результате подозреваемые начали наносить потерпевшему удары руками и ногами, от чего тот потерял сознание. Затем мужчины бросили тело 31-летнего знакомого в шахту колодца, который находился неподалеку от места происшествия

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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