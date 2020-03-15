На Холодной Горе в результате конфликта между харьковчанами прозвучали выстрелы

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта граждан, который произошел сегодня, 15 марта, днем в Новобаварском районе Харькова.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15 марта в 13:50 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на Григоровском шоссе на улице стрелял неизвестный.
Прибывшие на место полицейские установили, что между двумя харьковчанами произошел словесный конфликт.
Один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх.
С места происшествия правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет, и гильзы, предположительно, от стартового пистолета.
В результате происшествия пострадавших нет.
Информация зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. Решается вопрос о предоставлении правовой оценки данного события.