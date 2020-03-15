На Холодной Горе в результате конфликта между харьковчанами прозвучали выстрелы

15 марта 2020 г. 16:30
545 просмотров

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта граждан, который произошел сегодня, 15 марта, днем в Новобаварском районе Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15 марта в 13:50 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на Григоровском шоссе на улице стрелял неизвестный.

Прибывшие на место полицейские установили, что между двумя харьковчанами произошел словесный конфликт. 

Один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх.

С места происшествия правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет, и гильзы, предположительно, от стартового пистолета.

В результате происшествия пострадавших нет.

Информация зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. Решается вопрос о предоставлении правовой оценки данного события.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.