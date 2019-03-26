На Холодной Горе в результате пожара в квартире погиб мужчина

25 марта в 18:08 спасателям поступило сообщение о задымлении в частном доме, расположенном на ул. Нежинской, 30А в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что в одной из комнат дома горит диван и личные вещи на площади около 3м.кв.

Во время проведения дальнейшей разведки пожара на полу в одной из жилых комнат пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, 1974 года рождения.

В 18:32 пожарные локализовали огонь и в 19:13 полностью его ликвидировали.

Предварительная причина пожара, по данным ГСЧС, - неосторожное обращение с огнем при курении.