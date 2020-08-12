На ХТЗ два ограбления за один вечер - жертвами преступника были женщины

Накануне вечером патрульным поступило сообщение о совершении разбоя на улице Мира. Как рассказали в Патрульной полиции Харьковской области, на месте происшествия полицейских встретила женщина, у которой был порез на руке.

По ее словам, неизвестный схватил ее за шею и, угрожая ножом, завладел пакетом, который она несла в руках, после чего побежал в сторону одного из жилых домов. Также женщина сказала, что мужчина ножом порезал ей руку.

Через несколько минут патрульные получили сообщение о совершении грабежа в том же районе. Еще одна женщина стала жертвой нападения похожего по описанию человека. Около лесополосы на нее напал неизвестный, нанес несколько ударов и путем рывка завладел золотой цепочкой.

10 минут понадобилось патрульным, чтобы задержать похожего по описанию человека. Во время поверхностной проверки у него обнаружили золотую цепочку, принадлежащую потерпевшей. Также у мужчины был с собой предмет, похожий на холодное оружие.

На место вызвана следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.