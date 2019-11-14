На ХТЗ горела квартира в пятиэтажке: есть пострадавший

В Индустриальном районе во время пожара в квартире жилой 5-этажки пострадал 58-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 13 ноября в 16:53 спасателям поступил вызов на о пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на ул. Ф. Крала, 57.

На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на 5 этаже горели домашние вещи на площади около 15 кв.м.

Во время пожара пострадал мужчина 1961 года рождения.

7 жильцов дома, из которых был 1 ребенок, спасатели эвакуировали.

В 17:13 пожар спасатели локализовали, а в 18:10 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.