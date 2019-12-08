На Клочковской сбита женщина: машина скрылась

Сегодня утром около 06:30 на улице Клочковской, 65 напротив торгового центра автомобиль сбил переходившую дорогу женщину: пострадавшая в больнице, машину разыскивают.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд на пострадавшую произошел на пешеходном переходе. Неустановленный автомобиль красного цвета с места ДТП скрылся.

На месте работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 УК Украины.

Правоохранители просят свидетелей ДТП сообщить информацию, которая поможет поиске водителя, сбившего пешехода, в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП Харьковской области следователю Сергею Мокрожитскому (Харьков, ул. Маяковского, 22; тел. 0678112489).