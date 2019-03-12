На Московском проспекте стреляли в харьковчанина: подробности

12 марта 2019 г. 18:59
Автор: Алина Курлович
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Лариса, которая живет неподалеку, говорит, что когда накануне вечером услышала выстрелы, даже не испугалась. Подумала, что дети снова играют петардами. Женщина добавляет: у них район спокойный и безопасный, поэтому никак не ожидала, что здесь могут подстрелить мужчину. Так же не понимали, что случилось, и все другие ее соседи.

Лариса Александровна, пенсионерка

Вообще мы смотрели телевизор с дочкой. Я ж говорю, часто и петарды взрывали, и всё на свете сейчас. Дочка выглянула в окно, увидела, что здесь всё огорожено. Приехала милиция, тогда мы поняли, что что-то случилось .

Мария Граховская, пенсионерка

Здесь их было 20 человек. Я считала, там были и девочки, и они светили, они фотографировали дома и вот эти кооперативные, наш. Военных дом, и это было до половины второго.

Пострадавший возвращался домой, уже когда стемнело. Оставил авто на парковке и выходил из него, когда раздались выстрелы. Несколько пуль попали, однако мужчина сумел добежать до своего подъезда и даже поднялся на четвертый этаж.

«Скорая» доставила его в больницу в тяжелом состоянии. По официальной информации, жертва покушения - безработный, ранее не судимый. Однако в социальных сетях распространяется информация о том, что мужчина – мастер спорта по боксу и имеет отношение к криминальным кругам. Называют его прозвище – «Хам» и связывают с так называемым «Жорой» - Георгием Исаковым, которого в прошлом году задерживали по подозрению в хранении оружия.  

Впрочем, соседи о раненом ничего не знают.

Борис Чубаров, сосед пострадавшего

Вы знаете, мы живем… Я даже не знаю, кто здесь живет. Квартиры снимают, потом отдают, потом кто-то приходит, кто-то уходит. И никто не знает. Общаться здесь, ну не принято, понимаете?

В полиции сообщают, что нападавших было двое. Кстати, на здании вблизи места нападения находится камера видеонаблюдения, однако, неизвестно, работала ли она в этот момент. Также правоохранители подтверждают, что было применено огнестрельное оружие.

Ольга Грабарь, главная специалист ВК ГУНП

Наразі комплекс заходів, спрямованих на затримання нападників, триває. Прикмети зловмисників: двоє чоловіків, зріст 160-170 см. Міцної статури, на вигляд 20-25 років, були одягнені у чорні куртки та штани.

План-перехват «Сирена», который был объявлен сразу после совершения покушения, уже завершен.

По данному факту было открыто уголовное производство «Покушение на умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

 

Видео: 

На Московском проспекте стреляли в харьковчанина - 12.03.2019

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