На Московском проспекте стреляли в харьковчанина: подробности

Лариса, которая живет неподалеку, говорит, что когда накануне вечером услышала выстрелы, даже не испугалась. Подумала, что дети снова играют петардами. Женщина добавляет: у них район спокойный и безопасный, поэтому никак не ожидала, что здесь могут подстрелить мужчину. Так же не понимали, что случилось, и все другие ее соседи.

Лариса Александровна, пенсионерка

Вообще мы смотрели телевизор с дочкой. Я ж говорю, часто и петарды взрывали, и всё на свете сейчас. Дочка выглянула в окно, увидела, что здесь всё огорожено. Приехала милиция, тогда мы поняли, что что-то случилось .

Мария Граховская, пенсионерка

Здесь их было 20 человек. Я считала, там были и девочки, и они светили, они фотографировали дома и вот эти кооперативные, наш. Военных дом, и это было до половины второго.

Пострадавший возвращался домой, уже когда стемнело. Оставил авто на парковке и выходил из него, когда раздались выстрелы. Несколько пуль попали, однако мужчина сумел добежать до своего подъезда и даже поднялся на четвертый этаж.

«Скорая» доставила его в больницу в тяжелом состоянии. По официальной информации, жертва покушения - безработный, ранее не судимый. Однако в социальных сетях распространяется информация о том, что мужчина – мастер спорта по боксу и имеет отношение к криминальным кругам. Называют его прозвище – «Хам» и связывают с так называемым «Жорой» - Георгием Исаковым, которого в прошлом году задерживали по подозрению в хранении оружия.

Впрочем, соседи о раненом ничего не знают.

Борис Чубаров, сосед пострадавшего

Вы знаете, мы живем… Я даже не знаю, кто здесь живет. Квартиры снимают, потом отдают, потом кто-то приходит, кто-то уходит. И никто не знает. Общаться здесь, ну не принято, понимаете?

В полиции сообщают, что нападавших было двое. Кстати, на здании вблизи места нападения находится камера видеонаблюдения, однако, неизвестно, работала ли она в этот момент. Также правоохранители подтверждают, что было применено огнестрельное оружие.

Ольга Грабарь, главная специалист ВК ГУНП

Наразі комплекс заходів, спрямованих на затримання нападників, триває. Прикмети зловмисників: двоє чоловіків, зріст 160-170 см. Міцної статури, на вигляд 20-25 років, були одягнені у чорні куртки та штани.

План-перехват «Сирена», который был объявлен сразу после совершения покушения, уже завершен.

По данному факту было открыто уголовное производство «Покушение на умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.