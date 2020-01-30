На Новоселовке ночью сгорел автомобиль

30 января 2020 г. 10:18
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В Новобаварском районе Харькова во дворе жилого дома ночью загорелся легковой автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 30 января в 2:30 спасателям поступило сообщение о пожаре во дворе девятиэтажки по ул. Академика Богомольца, где горел легковой автомобиль «Toyota Camry», 2011 года выпуска.

На момент прибытия спасателей автомобиль горел почти весь.

Площадь пожара составляла около 6 кв.м.

Пожарные в 2:36 локализовали его, ликвидировали огонь в 2:37.

Причину возгорания автомобиля устанавливают.

 

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