На Основе возле жилых домов нашли боеприпасы

В Основянском районе Харькова пиротехники разминировали 2 артснаряда времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

9 ноября на номер спасателям поступило сообщение о том, что на улице Жихорской, 55, на расстоянии 13 метров от жилых домов обнаружены два предмета, похожие на взрывоопасные.

Прибывший на место специалист Основянского РО службы спасателей идентифицировал их как артиллерийские снаряды калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны.

Для обезвреживания опасной находки была вызвана оперативно-техническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС.

Все боеприпасы были вывезены на специальную подрывную площадку и уничтожены путем подрыва.

Всего, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток 9 ноября работы по разминированию спасатели проводили на территории Харьковского и Волчанского районов области.

Всего было обнаружено 72 боеприпасов. Среди них были 17 артснарядов разного калибра, 39 минометных мин калибра 82 мм, 16 ручных гранат РГ-42 и 50 единиц патронов.

Все опасные находки были уничтожены путем подрыва на спецплощадке.