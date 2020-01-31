На Основянском водохранилище спасли рыбака, провалившегося под лёд

В Основянском районе города спасатели совместно с местным жителем спасли рыбака, провалившегося под лед на местном водохранилище.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация об этом поступила спасателям 30 января в 16:11.

На момент их прибытия стало известно, что на расстоянии 30 метров от берега на льду находились двое мужчин, один из которых 37-летний мужчина, провалился и по грудь был в воде.

Другой мужчина 1961 г.р. с балкона многоэтажки заметил это и вооружившись деревянной лестницей и веревкой сразу бросился на помощь пострадавшему.

Но из-за того, что лед был достаточно хрупкий, и его толщина составляла менее 3 см, то мужчине удалось лишь извлечь рыбака из проруби, но передвигать его он не смог.

Чтобы спасти рыбака, который уже сильно замерз, спасатели задействовали резиновую лодку и спасительную веревку.

С помощью веревки чрезвычайники вытащили пострадавшего из ледяной воды и доставили на берег, где его ждали медики скорой.