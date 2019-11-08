На Павловом Поле 23-летний парень подорвал себя гранатой

08 ноября 2019 г. 12:33
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Ночью на Павловом Поле в Харькове раздался взрыв. Звук был настолько сильным, что его услышали даже жители поселка Жуковского.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в одной из многоэтажек на улице 23 Августа подорвал себя гранатой 23-летний парень.

Информация о происшествии поступила в полицию 8 ноября около 08:00. 

Тело 23-летнего мужчины обнаружила на балконе его бабушка.

На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

Сведения по данному факту внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». 

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

 

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