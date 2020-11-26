На Павловом Поле сын забил отца до смерти

На Павловом Поле произошло убийство пожилого мужчины, в совершении которого правоохранители разоблачили харьковчанина – сына убитого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

24 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Космонавтов обнаружено тело 92-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к преступлению причастен 60-летний сын погибшего. Как выяснилось, злоумышленник во время ссоры набросился на отца и избил его кулаками. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и экспертные образцы.

Харьковчанин задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.