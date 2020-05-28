На Павловской площади около 50 человек требовали закрытия ювелирного магазина: полиция проводит проверку

28 мая 2020 г. 21:25
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По факту конфликта в Основянском районе Харькова, который произошел сегодня вечером возле ювелирного магазина, полиция проводит проверку.

Как проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии на площади Павловской поступило в полицию 28 мая около 17:00 от продавщицы ювелирного магазина.

Женщина сообщила, что у здания собрались около 50 человек и они требуют закрыть магазин.

Также в ходе конфликта неизвестные пробили колеса в четырех автомобилях, припаркованных у магазина. 

В настоящее время их владельцев устанавливают.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Основянского отдела полиции, сотрудники патрульной полиции, полка полиции особого назначения, управление полиции охраны, работники подразделений «Восток» и «ТОР».

Кроме того, в полицию с заявлением обратился 38-летний мужчина и сообщил, что неизвестный, находясь в магазине на площади Павловской, завладел его денежными средствами.

Следователем Основянского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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