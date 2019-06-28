На площади в центре Харькова припаркованный автомобиль заблокировал движение трамваев

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28 июня 2019 г. 18:00
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На площади в центре Харькова сегодня, 28 июня, припаркованный автомобиль заблокировал движение трамваев.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, опубликовав соответствующий фотофакт.

«Хорошо припарковался и побежал отмечать День Конституции. Трамваи стоят. Приехала полиция и эвакуатор»,- написали очевидцы.

На водителя-нарушителя патрульные составили протокол.

В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области сообщили, что 28 июня 2019 около 9:00 40 минут патрульные получили вызов о нарушении правил дорожного движения на пл. Конституции, 2/2.

Прибыв по указанному адресу, полицeйские обнаружили автомобиль "Mazda", который был припаркован с нарушением правил дорожного движения и препятствовал движению общественного транспорта.

Патрульным удалось установить водителя и составить на него административный матeриал по ч.3 ст.122 КУоАП.

Как сообщается, с проезжей части водитель убрал автомобиль самостоятельно.

 

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