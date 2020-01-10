На Полтавском Шляхе под колесами авто погибла неизвестная женщина

Накануне вечером в 19:10 на улице Полтавский шлях, 173 автомобиль Volkswagen Transporter сбил переходившую дорогу женщину: прибывшие на место медики начали оказывать пострадавшей первую помощь, но женщина скончалась в машине "скорой".

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшей около 60-65 лет, ее личность в настоящий момент устанавливается.

Была ли возможность у 31-летнего водителя микроавтобуса избежать наезда на пешехода - выясняют следователи.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.