На Полтавском Шляхе под колесами авто погибла неизвестная женщина

10 января 2020 г. 11:27
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Накануне вечером в 19:10 на улице Полтавский шлях, 173 автомобиль Volkswagen Transporter сбил переходившую дорогу женщину: прибывшие на место медики начали оказывать пострадавшей первую помощь, но женщина скончалась в машине "скорой". 

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшей около 60-65 лет, ее личность в настоящий момент устанавливается.

Была ли возможность у 31-летнего водителя микроавтобуса избежать наезда на пешехода - выясняют следователи. 

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. 

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