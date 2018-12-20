На проспекте Гагарина водитель увез с места ДТП сбитую им женщину

20 декабря 2018 г. 10:24
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Накануне в 13-10 на проспекте Гагарина-314 автомобиль Лада Калина сбил переходившую дорогу женщину. По словам свидетелей ДТП, водитель вместе с пассажиром усадили пострадавшую в машину и поехали в направлении частного сектора. 

Свидетель наезда на пешехода на своем авто поехал следом, по дороге вызвав полицию. Машину обнаружили в километре от места ДТП - на улице Бригадной. Женщине вызвали "скорую" и доставили в больницу. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 54-летняя женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. 32-летний водитель Лады пешехода видел, но затормозить не смог. В результате пострадавшая получила ушибы, травму головы, перелом костей таза. 

Куда водитель Лады намеревался везти пострадавшую и что по этому поводу он пояснил полиции - не уточняется.

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