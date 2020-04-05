На проспекте Науки сгорело кафе возле метро (видео)

Сегодня ночью на проспекте Науки возле метро сгорело кафе «4 сезона».

Об этом сообщается в одном из городских пабликов.

По данным очевидцев, ЧП произошло около 2 часов ночи.

Также очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео момента пожара и его последствий.

На месте работали отделения ГСЧС, пожар ликвидировали.

Подробности ЧП уточняются.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 5 апреля в 1:17 спасателям поступила информация о пожаре в кафе «4 Сезона», расположенного на проспекте Науки, 9.

К месту происшествия прибыло 5 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах.

На момент их прибытия огнем была охвачена пристройка к кафе на площади около 100 кв.м. В 1:45 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 2:46 полностью ликвидировали.

Причина его возникновения и сумма причиненного ущерба устанавливаются.