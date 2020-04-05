На проспекте Науки сгорело кафе возле метро (видео)

Сегодня ночью на проспекте Науки возле метро сгорело кафе «4 сезона».
Об этом сообщается в одном из городских пабликов.
По данным очевидцев, ЧП произошло около 2 часов ночи.
Также очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео момента пожара и его последствий.
На месте работали отделения ГСЧС, пожар ликвидировали.
Подробности ЧП уточняются.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 5 апреля в 1:17 спасателям поступила информация о пожаре в кафе «4 Сезона», расположенного на проспекте Науки, 9.
К месту происшествия прибыло 5 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах.
На момент их прибытия огнем была охвачена пристройка к кафе на площади около 100 кв.м. В 1:45 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 2:46 полностью ликвидировали.
Причина его возникновения и сумма причиненного ущерба устанавливаются.