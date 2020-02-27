На рынке "Барабашово" произошли столкновения и стрельба

На харьковском рынке «Барабашово» произошли столкновения, в ходе которых прозвучали выстрелы.

Как сообщают очевидцы, на въезде ТРЦ «Барабашово», где начались работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова, в ходе противостояния сегодня утром произошли столкновения между предпринимателями рынка и группой людей в количестве около 50 человек.

Соответствующие видео с места событий опубликованы в различных городских пабликах.

По словам очевидцев, неожиданно, около часа назад, к группе предпринимателей организованно подошла группа, состоящая из нескольких десятков молодчиков в (скорее всего, их подвезли) в униформе без опознавательных знаков.

Молодые люди попытались снести заграждения на дороге, которую охраняют предприниматели, угрожали предпринимателям оружием, предположительно, травматическим, а затем произошла стрельба и распылили газ.

В это время мимо проходили покупатели с детьми, среди них есть надышавшиеся газом.

На место прибыла полиция, правоохранители, облаченные в спец защиту, развели стороны, встали между ними.

Как сообщает в прямом эфирке с места событий харьковский правозащитник Андрей Ильгов, сейчас группа молодых людей грузится в автобус.

Тем временем глава ХОГА Алексей Кучер комментируя события на рынке «Барабашово», назвали их недопустимыми для цивилизованного города и призвал Геннадия Кернеса и Александра Фельдмана остановить выяснение отношений на площадке «Барабашово».

Также Кучер сказал, что завтра едет в Киев и о данной ситуации будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.