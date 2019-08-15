 

На Сахновщине пенсионер погиб, отравившись угарным газом

15 августа 2019 г. 12:00

14 августа около в 17:00 произошел пожар в селе Малые Бучки Сахновщинского района Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на ул. Днепровской, 3 загорелся частный дом. Соседи заметили дым и поспешили на помощь, но было уже слишком поздно: 85-летний хозяин дома на тот момент уже получил смертельное отравление угарным газом.

В жилой комнате только тлел матрас на площади 1 кв.м., и из-за недостатка кислорода тление само прекратилось. Спасателей на происшествие не вызывали.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение погибшего пенсионера с огнем при курении.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.