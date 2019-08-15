На Сахновщине пенсионер погиб, отравившись угарным газом

14 августа около в 17:00 произошел пожар в селе Малые Бучки Сахновщинского района Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на ул. Днепровской, 3 загорелся частный дом. Соседи заметили дым и поспешили на помощь, но было уже слишком поздно: 85-летний хозяин дома на тот момент уже получил смертельное отравление угарным газом.

В жилой комнате только тлел матрас на площади 1 кв.м., и из-за недостатка кислорода тление само прекратилось. Спасателей на происшествие не вызывали.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение погибшего пенсионера с огнем при курении.