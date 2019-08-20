На Салтовке бабушка выпала на ходу из трамвая

Наталья Бондаренко, очевидец

Её крутануло - она - ногой через себя, а правая пошла под трамвай - разрезал ей ногу…

Наталье вместе с дочкой сегодня пришлось наблюдать, как трамвай в прямом смысле переезжает бабушку. Она, по словам очевидицы, как раз пыталась выйти из него. Но сделать это ей в силу преклонного возраста было нелегко – женщина была с палочкой.

Наталья Бондаренко, очевидец

Трамвай остановился на остановке, открыл дверь, и люди вышли, а среднюю дверь трамвая первого вагона он не закрыл, дверь. Женщина выходила с трамвая, а у водителя был телефон мобильный, она общалась и, не заметив, что женщина на ступеньках трамвая – она начала движение

После этого, рассказывает Наталья Бондаренко, люди начали кричать водителю, чтобы она остановилась. Ведь боялись, что трамваем бабушке просто отрежет обе ноги.

На что женщина, которая была за рулём трамвая, говорит Наталья, агрессивно приказала им не мешать. Остановилась только тогда, когда к ее двери подбежали испуганные люди.

Ольга, продавщица

Она крикнула - и всё. Видно, у неё шок был…не знаю. Ну, сказали - открытый перелом у неё шейки бедра. Выбежали все с трамвая. Со следующего трамвая выбежали, стояли там. У неё пытались выяснить, откуда она. Сказала, что с Киева

Очевидцам женщина смогла рассказать, что приехала в Харьков на лечение. На место события люди сразу вызвали медиков и полицию. Они установили, что женщине 84 года. Она объяснила, что пыталась выйти из трамвая, когда тот начал движение, ведь в нем после остановки почему-то не закрылась дверь.

Медики констатировали у бабушки рваную рану бедра.

Рядом с трамвайными рельсами еще видно свежее пятно крови.

Похожие ситуации, когда проезд в общественном транспорте опасен для жизни, харьковчане наблюдают чуть ли не каждый день. Рассказывают, что больше всего от этого страдают пожилые люди и мамы с маленькими детьми. Ведь городской транспорт для них совсем не приспособлен.

Галина Григорьевна, пенсионерка

Во-первых, остановки. Да, они пытаются что-то сделать, но иногда остановки такие неудобные, настолько далеки от подножки нижней, что пожилому человеку даже тяжело подняться в этот трамвай. Но об этом никто не говорит

Алина, харьковчанка

Да, они пока все поднимутся. Вот, допустим, они все в основном ездят на рынок за продуктами. И вот все они с этими сумками. И вот она только ногу поставила, только ногу еле-еле подняла, а дверь уже закрыли

Тем временем в Московском отделе полиции уже зарегистрировали информацию, касательно сегодняшнего травмирования пенсионерки.

О происшествии уже сообщили её родственникам.