На Салтовке горела многоэтажка: 10 человек спасены, почти полсотни жильцов эвакуированы

09 декабря 2019 г. 9:49
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На Салтовке накануне около полуночи в жилой многоэтажке произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 декабря в 23:41 в ГСЧС поступила информация о том, что на Салтовском шоссе, 139 горит квартира в многоэтажке.

Прибывшие на место пожара спасатели увидели из окна квартиры на третьем этаже открытое пламя. Выяснилось, что в квартире горели домашние вещи на площади 25 кв.м.

В связи с сильным задымлением в подъезде, бойцы ГСЧС по лестнице с верхних этажей спасли 10 человек и эвакуировали 49 человек, из них - 7 детей.

Пожар локализован в 00:10 и в 00:58 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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